Těhotná Kožená o Vánocích pracuje

"Dala jsem si pravidlo, že na Vánoce už pracovat nebudu. Při uzavírání smlouvy několik let předem to tak nepřijde, když pak ale nastane ten čas, člověk si říká, že by byl raději doma," povzdychla si Kožená, za níž nikdo z rodiny nepřijede. "Každý budeme někde jinde," dodala.

Ačkoli v Americe nosí Santa Claus dárky až 25. prosince, Kožená se i v New Yorku drží české tradice Štědrého dne. "Vánoce oslavím 24. prosince, jako doma," prohlašuje rezolutně.

Spousta zpěvaček to zvládla

Příprava na premiéru je podle ní v těhotenství náročnější. "Člověk to ale musí vydržet," říká. Horší to prý bude, až se miminko narodí. Je to hodně práce, matky se nevyspí, což pro zpívání není ideální. "Když se nevyspím, tak moc nemám hlas." V současné chvíli se ale cítí dobře a žádné změny na hlase nepozoruje.

Mateřství přináší určité kompromisy, zpěvačky si musejí rozmyslet, jaké nabídky přijmou, co s cestováním, s angažmá, jak si vše rozvrhnou. "Nebudu ani první ani poslední zpěvačka, která má děti. Spousta výborných zpěvaček to už zvládla," říká optimisticky.



Na měnící se, jinak vždy štíhlou postavu jednatřicetileté nastávající maminky museli myslet i kostyméři Metropolitní opery. "Snažili se, abych vypadala spíš plnější než těhotná, protože Varvara, kterou zpívám, by neměla být těhotná. Prý se jim to celkem povedlo, s těhotnými zpěvačkami tu mají zkušenosti a vědí, jak na to," dodala.

O Vánocích hraje o sebevraždě

Ve světoznámé Metropolitní opeře zpívá Kožená na přelomu roku v několika představeních, mimo jiné také ve svátek 25. prosince a na Nový rok. "Připadne mi zvláštní, že tragická opera, kde Káťa spáchá sebevraždu, se hraje o Vánocích. Já bych na Káťu Kabanovou na Štědrý den tedy nešla," řekla. Připouští ale, že v New Yorku žije mnoho národů s jinou tradicí, které Vánoce neprožívají.

"Nedovedu si představit, že by to v jiném městě na světě prošlo. Myslím že v Evropě by to bylo těžké. Vánoce mají určitou symboliku, a sebevražedná hra na vánoční den - to by bylo trochu silné kafe na kohokoli v Evropě," míní Kožená.

New York má velmi ráda, ale bydlet by tam nechtěla. "To město má takové tempo! Je skvělé strávit tu třeba měsíc. Chodila bych do jazzových klubů, do muzeí. Člověk si může vybírat z obrovského množství aktivit, koncertů, divadel. V tom je to město specifické. Líbí se mi jeho kosmopolitní život s tolika cizinci. Je to něco úplně jiného než zbytek Ameriky," říká Kožená a dodává: "O odpočinku duchovním se tu ale nedá mluvit."