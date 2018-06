Těhotná Koňaříková dělá se svým tělem divy

"Chodím na ni ke skvělé učitelce Aruně do jejího yoga studia v Praze už dva měsíce dvakrát týdně a budu chodit až do samého konce těhotenství. Snažím se také nějaký ze cviků dělat každý den doma," vypráví Koňaříková-Salamé.

O cvičení slyšela od kamarádky, která si ho nemohla vynachválit. Dnes jí musí dát za pravdu. "Je to opravdu skvělé. Kromě toho, že nastávající maminky zbaví bolestí zad, připraví také dobře na porod, který by měl být pohodovější, uvolněnější a bezproblémový. Učím se třeba vědomě ovládat a procvičovat svaly pánevního dna nebo se soustředit na správné dýchání a taky relaxovat," líčí Lucie.

Otec u porodu? To je otázka

Porodu, který je naplánován na začátek února, se i přes pečlivou přípravu trochu bojí. Momentálně je ovšem ve fázi, kdy se těší, až na svět přijde vytoužená holčička, pro kterou s manželem, rodilým Libanoncem Fadym Salamé jméno zatím hledají. Nastávající maminka bude rodit přirozenou cestou a jestli bude u porodu tatínek, to se teprve uvidí. "Necháme to na okolnostech, já sama zatím nevím, jestli to chci," přiznává moderátorka.

Po čem zatím rozhodně touží, je vypadat k světu i s bříškem, což díky módní návrhářce Jiřině Tauchmanové není problém. Koňaříková-Salamé se zájmem zhlédla a také odmoderovala návrhářčinu malou dopolední přehlídku v jejím ateliéru. Byla jakousi předzvěstí tradiční módní show, která bude spojena s dražbou svatebních šatů a odehraje se 10. dubna na Žofíně. Deset modelů, které mimochodem Lucie před časem nafotila, bude také součástí knihy rad těhotným maminkám, kterou sepsal známý porodník Antonín Pařízek.