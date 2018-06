Těhotná Kodetová s Bendovou porovnávaly bříška

Alice Bendová přišla na večírek s manželem Václavem, ale velice rychle ho vyměnila za Barboru Kodetovou. Ta je také v očekávání, a tak si měly co povídat. Neváhaly se k sobě přitulit, bříška si pěkně prohlédnout a poměřit. „Jsme na tom zhruba stejně!“ prohlásily.

Bára Kodetová je již v pátém měsíci těhotenství, ale šťastnou novinku se svým partnerem Pavlem Šporclem do poslední chvíle tajili. Pětatřicetiletá herečka totiž čekala na výsledky genetických vyšetření, která nyní konečně potvrdila, že je vše v nejlepším pořádku.

O zájem všech přítomných hostů se postarala také Alice Bendová. Ještě před zahájením projekce usedla do křesla v kinosále a ujala se nastavení té správné polohy. Při prvním použití ovládací páky se však sedačka otřásla a Bendová i s manželem málem skončili v uličce.

Rosák je expert na rozbalování

Moderátor Jan Rosák také zápasil, ovšem narozdíl od Bendové to bylo jen s obyčejným balíčkem slaných chipsů. S oblíbenou pochoutkou nejprve zápolila jeho žena, pak dcera Zuzana a nakonec se úkolu ujal osobně. „Já oříšky nejím, ale zato jsem expert na jejich rozbalování,“ chlubil se Rosák, kterému však ještě pěknou chvíli trvalo, než se k obsahu balíčku dostal.

Aleš Háma snědl tři pytlíky

Moderátor a herec Aleš Háma se na "chipsové" party cítil jako ryba ve vodě. Všichni si z něj brali příklad, protože slupnul hned tři balíčky slaných brambůrků a oříšků. „Prostě mi to chutná, to je celý,“ řekl Háma, který s manželkou Gábinou rovněž čekají přírůstek do rodiny.

K veselému pojídání všeho slaného se připojila i moderátorka Klára Doležalová, která si na pomoc vzala manžela Miodraga. „To pro případ, kdybych už náhodou nemohla,“ smála se Klára.