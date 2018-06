Těhotná Kocurová září štěstím: Dítě jsem si moc přála

Kdy jste se tu šťastnou novinu dozvěděli?

My ji víme od listopadu, jsem skoro v pátém měsíci.

Kdo se ji vůbec dozvěděl jako první?

Jako první se to samozřejmě dozvěděl partner. Dělala jsem si test, trochu jsem to i tušila a partner to prakticky viděl se mnou. Byla jsem první, kdo vybíhal z toalety a oznamovala tu novinu, takže to věděl opravdu vzápětí.

Bylo miminko plánované?

Miminko bylo plánované. Bylo to naše společné rozhodnutí, chtěli jsme ho strašně moc, takže jsme oba moc šťastní. Všechno jde podle plánu, furt se jenom usmíváme. Jsem prvorodička, takže je to euforie.

A kdo je váš nynější partner a otec dítěte?

Je to úplně obyčejný, normální člověk. Jmenuje se Tomáš Abraham a pracuje pro jednu zahraniční firmu v Česku. Jsme spolu necelý rok a naším domovem je Česko. Víc asi není potřeba říkat, protože jsem si svoje soukromí vždycky chránila a chránit budu. Není to sice nic tajného, ale člověk chce jisté věci mít jen pro sebe a těšit se s blízkými.

Jak se nyní cítí Jitka Kocurová?

Jsem opravdu moc šťastná. Je mi dobře. Tohle, co mám teď, jsem si vždycky přála. Kariérní věci nějak vycházejí a odcházejí a člověk je spokojený nebo nespokojený, tohle je ale něco jiného, opatruju se, pečuju o sebe a užívám si toho všeho krásného, co je s tím spojené.

Už víte, jestli budete mít syna nebo dceru?

Jestli to bude chlapeček nebo holčička, ještě nevíme. Určitě to ale budeme chtít vědět.

Kdy jste se o radostnou zprávu podělili s rodinou?

Prozradili jsme tu radostnou zprávu téměř okamžitě. Chtěli jsme se radovat s rodinou, jsou nadšení. Neustále mě všichni opatrují a všechno mi zakazují, aby se nic nestalo a já si tu péči jen užívám, i když je to pro mě často obtížné, protože mám velmi ráda sporty a neumím vydržet v klidu, takže se musím krotit. Ale například na Silvestra jsem ještě lyžovala, což bych asi neměla říkat kvůli panu doktorovi, ale prcka jsem svezla, byla jsem ovšem velice opatrná. Teď budu hodná (smích)

Stačila jste už nakoupit nějaké oblečení nebo výbavičku?

Nějaké věci jsou už nakoupené, stále se rozhlížím, kočárek je také vybraný, ale není koupený, jsem přeci jen pověrčivá.

A budete se tedy i vdávat?

Svatbu zatím nechystáme. Ne hned. Věděla jsem, že chci nejdřív miminko a pak svatbu. Je mi třicet, neměla jsem chuť čekat, než bude léto a svatba, ale ta určitě bude. Nehrnu se do ní, nepotřebu ji k tomu, abych věděla, že jsem šťastná. S partnerem jsem pořád, takže i tak mám pocit, že jsem vlastně vdaná.