Těhotná Klára Doležalová: Kamarádky mi předpovídají syna

"Takhle jsem si druhé těhotenství nepředstavovala, tenhle stav vůbec neznám," říká již úsměvem Doležalová. Těhotenské nevolnosti ji trápily šest týdnů, teď už je ale všechno, jak má být. Jestli ji takhle potrápil chlapeček, zatím neví, na určení pohlaví dítěte je ještě brzy. Ráda bude ale i za další děvčátko. "Přeju si asi jako každá máma především zdravé dítě. Už jsem ho moc chtěla, Natálce je šest let, a tak je nejvyšší čas," dodává.

Z očekávání radostné události se ještě ani nestihla kvůli nevolnostem pořádně radovat. Rodina se ovšem radovala za ni, i když poprvé takovou zprávu přijala s větší euforií. "Už víme, co takové miminko obnáší, takže reakce byla sice radostná, ale taky padlo slůvko ´ježišmarja´," směje se moderátorka, která se objevila na slavnostním uvedení nejnovější designové kuchyně Porsche ve vinohradské prodejně Poggen Pohl.

Kvůli očekávanému přírůstku musí teď rodina změnit všechny plány. Ten hlavní je dvouměsíční pobyt u moře. "Každoročně trávím s Natálkou prázdniny u moře, teď mám ale hrůzu z toho, že tam nebudu moci být celou dobu a budu muset cestovat do Prahy kvůli prohlídkám. Taky se trochu bojím cestování letadlem. Možná tentokrát pojedu autem, i když letadlo je samozřejmě pohodlnější a rychlejší," přemítá Doležalová.

Starosti má momentálně i s tím, co si oblékne na moderování Koncertu hvězd 20. dubna na Žofíně. "Oceňuji, že už jsou konečně k dostání krásné věci pro těhotné maminky, koupila jsem si několikery kalhoty a módní policie mě snad už tentokrát nenachytá. Co si vezmu na Žofín, zatím vůbec nevím, to bude větší oříšek."