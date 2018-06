Kate Winsletová: Nemíním řešit svůj velký zadek

"Nechci trávit čas přemýšlením o velikosti zadku. Chci být zdravá a bavit se, kolik jen můžu. Chci tady být pro mé děti. To je ono. To jsou priority. Ne mít ploché břicho," řekla Winsletová pro magazín Time Out.

Britská herečka čeká se svým třetím manželem Nedem Rocknrollem přírůstek do rodiny koncem roku. Winsletová se nikdy netajila tím, že má své ženské křivky ráda. Ani po narození třetího potomka tedy nemíní drasticky hubnout.

"Nechápejte mě špatně, ráda zůstanu fit a zdravá, to všechno je součástí mého zdravého přístupu k životu. Nemyslím si, že jsem v tom sama. Je stále víc hereček s křivkami," prohlásila Winsletová, která se s rodinou přestěhovala z New Yorku do Londýna.

"Jsou věci, které dětem chybí. Občas se nám stýská po zvuku taxíků nebo našem oblíbeném parčíku. Jedna věc, která se mi na Anglii líbí, je déšť. Koukat se z okna, jak padá déšť, a obloha je tmavá, to miluji. To jsou pro mě konejšivě anglické věci," dodala.