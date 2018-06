Těhotná Kate ukázala bříško, spisovatelka ji předtím zkritizovala

Vévodkyně z Cambridge zavítala do londýnského centra, kde jsou ženy, které bojovaly se závislostmi. Vůbec poprvé se veřejně bavila i o svém těhotenství. Když se ji jedna matka zeptala, jestli má z porodu obavy, Catherine řekla, že by bylo nepřirozené, kdyby nebyla nervózní.

"Je milé být zpátky tady," řekla vévodkyně při uvítání s ředitelem centra Nickem Bartonem.

"Řekla, že jí nebylo dobře, ale už se cítí líp," cituje magazín People jednu z těhotných matek v centru.

Manželka prince Williama ukázala své rostoucí bříško v šedobílých šatech značky Max Mara. Patronkou centra se stala v roce 2012.

Těhotná manželka prince Williama Catherine (19. února 2013)

Kritika spisovatelky: Kate je umělá

Známá spisovatelka Hilary Mantelová vyvolala v Británii rozruch poté, co označila vévodkyni z Cambridge za figurínu ve výloze, která má dokonalý umělohmotný úsměv a které chybí vlastní osobnost. Mantelová, jež dostala za své historické romány dvě prestižní Man Bookerovy ceny, mluvila o Kate při svém vystoupení v Britském muzeu začátkem února. Přednáška o ženách v britských královských rodinách ale vyvolala rozruch až nyní.

Catherine podle Mantelové vyvolává dojem, že ji navrhl nějaký výbor. Když se poprvé objevila na veřejnosti, byla prý figurínou ve výloze, bez vlastní osobnosti, kterou zcela definuje to, co nosí.

"Zdá se, že Kate byla vybrána pro úlohu princezny, protože se jí nedalo naprosto nic vytknout: tak štíhlá, jak si jen kdo může přát, bez výstřelků, bez zvláštností, bez rizika vzniku osobnosti," řekla šedesátiletá Mantelová.

"Vypadá, jako kdyby ji vyrobil precizní stroj: je tak odlišná od Diany, jejíž rozpačitost a neschopnost udržet své city na uzdě se projevovaly v každém jejím gestu," prohlásila v narážce na princeznu Dianu, matku prince Williama.

"Teď je nastávající matkou, a až jí přestane být špatně, tisk bude psát o tom, že je oslnivá. Dojdou k závěru, že život této mladé ženy až do nynějška nebyl ničím a že jejím jediným smyslem a účelem je porodit," dodala spisovatelka.

Hilary Mantelová

Mantelová dostala Man Bookerovu cenu za historické romány z období Tudorovců. Jeden z nich, Wolf Hall, vyšel také v češtině.

Podle některých britských listů byly spisovatelčiny výroky jedovaté, kruté a mimořádně hrubé. Její stoupenci zase tvrdí, že přednáška byla dobrou analýzou úlohy žen v královských rodinách v uplynulých staletích.

Mluvčí Mantelové řekl listu The Daily Telegraph, že přednáška nebyla kritikou, ale vyjadřovala velké porozumění a líčila královské ženy jako oběti svého údělu. "Mluvila o vzhledu, o tom, jaké to je být v pasti, o tom, jak se musí monarchie jako instituce prezentovat a jaký to vyvolává dojem," dodal mluvčí.