Vezmu medvídka pro d..., naznačila Kate pohlaví dítěte

Stovky fanoušků čekaly na těhotnou vévodkyni v ulicích města Grimsby, které navštívila. Lidé mávali vlajkami a volali: "Chceme Kate." Ta se s nimi nadšeně zdravila a přijímala dárky.

Jednačtyřicetiletá Diana Burtonová jí přinesla medvídka. Kate se nad ním rozplývala, a pak řekla: "Děkuji, vezmu ho pro svou d..." Pak se zarazila.

Medvídka přinesla vévodkyni Diana Burtonová.

Deníku Daily Mail to řekla žena, která stála hned vedle. Ta se vévodkyně také ihned zeptala, jestli chtěla říct pro dceru.

"Ne, ještě nevíme," odpověděla Kate. "Neříkáme to," dodala. A to je pravda. Královská rodina obvykle o pohlaví miminka mlčí až do jeho narození.

Rodit by vévodkyně měla v červenci. Zatím kromě rostoucího bříška vůbec nepřibírá.

Obyvatelům Grimsby ještě prozradila, že dítě už pořádně kope a přijala od nich spoustu gratulací a květin. Navštívila rybářské muzeum, odhalila pamětní desku k otevření střední školy a mimo plán se zastavila i v místním hospicu.