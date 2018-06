Přátelé mi posílají návrhy jmen pro dítě, říká těhotná Kate

Catherine s princem Williamem navštívili tento týden Glasgow a vévodkyně se opět trochu rozpovídala o svém požehnaném stavu a termínu porodu.

"Je to asi v polovině července, ale děti si dělají, co chtějí. Máme užší výběr jmen pro oba (kluka i holku), ale je to velmi obtížné. Moji přátelé mi pořád esemeskují další tipy na jména," prohlásila manželka britského prince.

Princ William a jeho manželka Catherine v Glasgowě

Když vévodkyně od jedné z přítomných dívek dostala háčkovanou dětskou čepičku, medvídka a dupačky, řekla, že ji musí požádat o pár rad. "Sama jsem se snažila plést, ale jsem děsná," prohlásila nastávající matka.

Přestože je jednatřicetiletá Catherine už v šestém měsíci těhotenství, bříško jí moc nenarostlo. Navíc se jí ho také daří částečně maskovat oblečením. Nastávající maminka si ale postavu udržuje i cvičením pilates a venčením psů.