Těhotná Kate je v porodnici. Před nemocnicí hlídkují novináři

"Vévodkyně odjela autem z Kensingtonského paláce do Lindoova křídla nemocnice St. Mary společně společně s vévodou z Cambridge (Williamem)," oznámil palác ve svém prohlášení.

V Británii je obrovský zájem o jakékoli novinky kolem porodu vévodkyně z Cambridge a bulvární deník The Sun spustil minulý týden on-line přenos před porodnicí St. Mary, kde má dítě přijít na svět. Vzhledem k obrovské popularitě prince Williama a jeho manželky radostná novina zajímá miliony lidí na celém světě.

Napětí se každým dnem zvyšuje, a to zvláště poté, co 13.července uplynul den, který britská média označila za předpokládaný první termín porodu. Netrpělivá je před příchodem svého třetího pravnoučete také britská královna. Jistá školačka se jí zeptala, zda by si více přála chlapce, či holčičku.

"Na tom mi nezáleží. Byla bych velmi ráda, kdyby se dítě už narodilo. Odjíždím na dovolenou," odpověděla Alžběta II. Panovnici brzy čeká odjezd na tradiční každoroční rekreaci do Skotska.

Manželka prince Charlese Camilla zase začátkem týdne prohlásila, že královský potomek by měl přijít na svět do konce týdne a všichni netrpělivě čekají na telefonát z porodnice (více zde).

Princ William, který je armádním pilotem vrtulníku, je na dovolené. S Kate strávil několik uplynulých dnů v domě manželčiných rodičů v Bucklebury, které je asi 50 kilometrů od Londýna. V pátek pár usedlost opustil a odjel na neznámé místo, podle všeho zřejmě zamířil do londýnského Kensingtonského paláce, aby byl v blízkosti nemocnice. Královský dvůr to s odkazem na soukromou záležitost rodiny odmítl komentovat.



Potomek prince Williama, ať už to bude chlapec, či holčička, se stane třetím v linii nástupnictví na britský trůn hned po svém otci a dědečkovi princi Charlesovi. Nyní Británii už více než půlstoletí vládne sedmaosmdesátiletá Alžběta II.