Těhotná Janečková na dostizích: Nedovolili mi jet ani na umělém koni

Do Pardubic vyrazila Janečková kvůli Lejle Abbasové a charitativnímu dostihu Medela Cup. Cílovou rovinku dostihového závodiště tu pravidelně v rámci Velké pardubické zdolávají v běhu na dřevěných koních známé tváře, které tím vyjadřují svoji podporu aktivitám nadačního fondu Asante Kenya - projekt Medela v Keni. Ester ovšem svého koně, kterého stejně jako další účastníci při jiné akci předem pomalovala, musela nechat ležet, akci totiž pro klid Lejly a nakonec i svůj pouze moderovala.

"Copak já bych klidně běžela, cítím se dobře, ale zakázali mi to. Prý pro jistotu," směje se Janečková. Jestli se jí narodí holčička nebo chlapec, už ví, ale neprozrazuje to. "Neříkáme to. A jestli jsem spokojená? Já bych byla spokojená v každém případě," dodává Ester.

Janečková má z koní respekt a nikdy na nich nejezdila. "Jako malá jsem chtěla jezdit, ale máma mě k tomu nikdy nepustila. Párkrát jsem se pak svezla u kamarádů, kteří mají koně, ale mám respekt a dokonce až strach. Kdyby se moje dítě shlédlo v koních, asi bych ho v tom podporovala, ale jen hodně nerada. Musím říct, že tenhle sport zrovna nepodporuje ani můj manžel, protože je doktor a ošetřuje úrazy po pádu s koně, ale na druhou stranu jízda na kole je taky nebezpečná. Člověk si nevybere," míní moderátorka.

Dřevěný kůň Ester Janečkové nakonec nezůstal ležet ladem, chopila se ho zpěvačka Tereza Černochová. Ta bohužel musí prozatím na svého velkého koníčka - jezdectví - zapomenout. "Spadla jsem s koně a zlomila si obratel. Už nejezdím půl roku a asi ještě dlouho nebudu," říká smutně. Vítězem charitativního dosihu se stal Ben Cristovao, jenž svedl s Mirkem Etzlerem boj o prvenství v cílové rovince.

Etzler, který byl po nočním natáčení a skoro nespal, nevypadal unaveně, ba naopak. Namísto zdolání cíle, který měl na dosah, udělal ještě show pro diváky a nechal svého dřevěného koně pod svýma rukama splašit a otočit do protisměru.

Dalšími známými tvářemi, které letos pomohly dobré věci, byli Yvetta Hlaváčová, Lilian Sarah Fischerová, Kateřina Sedláková, Josef Pejchal či Pavel Novotný.