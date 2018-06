Těhotná Jana Kirschner se zakulacuje, bříško ukázala na Slavíkovi

Otcem očekávaného potomka je zpěvaččin partner a producent Eddie Stevens. O těhotenství promluvila Jana Kirschner poprvé v září. V jakém měsíci těhotenství je, tehdy neuvedla, přiznala však, že se její současný život zásadně mění.

"Je to pro mě velká změna, protože po tolika letech rock and rollu, cestování a pendlování mezi Británií a Slovenskem, to bude velká změna. Budeme si muset najít místo, kde chceme žít jako rodina. Všechno je úplně nové," uvedla pro server Topky.sk.

Na Českém slavíkovi se zpěvačka ukázala především kvůli kategorii Slavík bez hranic, v níž bodovala skupina No Name. Jelikož však nemohli přijet osobně, vyslali za sebe právě Janu Kirschner, která za ně pokorně poděkovala. "Přebírám cenu za své kolegy z No Name, nesmírně si vážíme, že v Česku máme svoje místo a je mi ctí, že můžu dnes večer stát na tomto pódiu," uvedla Kirschner, jež po děkovné řeči zazpívala novou písničku Miluješ nemiluješ.

I když jednatřicetileté zpěvačce těhotenství svědčí a zvládá s ním i svá vystoupení, plány na nejbližší týdny nasvědčují, že si nejspíš dopřeje odpočinek. Lze tak soudit podle diáře zveřejněného na jejích stránkách, který končí právě zprávou o vystoupení v Česku. Navíc se netají tím, že by se nakonec ráda usadila v Londýně, který si zamilovala.

Pro Janu Kirschner je letošní rok přelomový nejen v soukromém, ale i pracovním životě. Domácí publikum odměnila deskou Krajina rovina, na níž se vrací k mateřském jazyku. A i proto si zřejmě odnesla ze Slovenského slavíka třetí místo v kategorii Zpěvačka roku. Ceny se předávaly na Slovensku v pátek večer.