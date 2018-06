Iveta Vítová na poslední dovolené před porodem ukázala rostoucí bříško

"Byli jsme na Kapverdech a i když celou dovolenou foukal studenější vítr, teploty kolem třiceti stupňů se tady s tou zimou v Čechách vůbec nedají srovnávat. Jelikož už jsem na začátku šestého měsíce těhotenství, byla to moje poslední dovolená u moře před mateřstvím," prozradila Vítová, která na dovolené hlavně odpočívala.

Těhotenství České Miss 2009 prý nebylo nijak plánované, vše bylo v rukou matky přírody.

"Myslím, že na těhotenství není nikdy ten správný čas. Buď si říkáte, že ještě chcete někam vycestovat, vyřešit si bydlení, nebo ještě pracovat. Argumentů, co všechno je třeba ještě stihnout, je prostě vždycky hodně. My jsme to raději nechali na přírodě," řekla moderátorka zpravodajství Novy v dubnu krátce po oznámení požehnaného stavu (více zde).

Vítová s manželem si pohlaví miminka nechají pro sebe jako tajemství. Moderátorka chce v práci zůstat co nejdéle, rodit má na podzim.