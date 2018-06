Těhotná Trumpová pózovala jako sexy králíček, v létě porodí holčičku

"Mám trochu syndrom prvorodičky," řekla devětadvacetiletá Trumpová s tím, že už přečetla hromadu knih o těhotenství, mateřství i vývoji dítěte.

"Přemýšlím už nad tím, co bych měla dělat, až jí budou tři, a kdy by měla začít s výukou jazyků," přiznala.

Nejvíc ji prý překvapilo, když se dočetla, jak často musí novorozeně jíst. "Byla jsem v šoku. Pracuji blízko domu, takže jsem si myslela, že se vrátím do práce, chůva by mi přinesla dítě nebo bych zaběhla domů a bude to fungovat, ale každé dvě hodiny? Budu muset vytvořit školku v kanceláři," řekla Trumpová.

Ivanka Trumpová a Jared Kushner

S manželem Jaredem Kushnerem, kterého si Trumpová vzala v roce 2009, u jednoho dítěte prý neskončí. "Chtěla bych mít tři až čtyři děti. Ale moje matka vždycky říká, že si to povíme, až budu mít první," dodala.

Dceru má Ivanka Trumpová porodit 14. července. "Ivanka bude úžasná matka. Je nádherná, ale navíc je velmi chytrá, což je kombinace, která se často nevidí. Doufám, že má vnučka bude Ivance co nejvíc podobná," řekl nastávající dědeček Donald Trump.