Ivanka Trumpová: Doufám, že druhý porod bude rychlý jako ten první

Jednatřicetiletá Trumpová se objeví na obálce časopisu Fit Pregnancy. Fotky vznikly, když byla v šestém měsíci těhotenství, ale nastávající maminka je až nyní pověsila na sociální síť.

"Děkuji Fit Pregnancy, že jsem na říjnové obálce. Jsem nadšená a mám jen dva týdny do porodu," napsala Trumpová na Twitteru.

S manželem Jaredem Kushnerem už má dvouletou dceru Arabellu. Jestli se jí teď narodí chlapeček nebo holčička, si nenechala prozradit, protože je pověrčivá. Chtěla by, aby porod proběhl stejně rychle, jako když rodila poprvé.

"S Arabellou jsem měla štěstí, narodila se do dvou hodin od začátku kontrakcí. Jsem si jistá, že nebudu mít takové štěstí i tentokrát, ale to by byl skvělý porodní plán," řekla.

Trumpová přiznala, že díky mateřství a těhotenství upravila svůj jídelníček. S mužem předtím nekupovali moc ovoce. Než ho stačili sníst, pokazilo se. Teď ho má plnou ledničku.

Ivanka Trumpová a Jared Kushner (2011)

"Jednou z výhod, když máte miminko, je, že máte plnou lednici. K snídani si kromě vody s citronem dávám buď cottage cheese, nebo řecký plnotučný jogurt. K tomu misku borůvek nebo malin a obilovin," prozradila bývalá modelka časopisu Fit Pregnancy.

"Před těhotenstvím jsem pila jen kávu, ale nyní piji obrovské množství vody," dodala s tím, že díky mateřství také lépe hospodaří s časem.