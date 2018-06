Těhotná Hanychová udává nový módní trend, na party si vzala dupačky

9:01 , aktualizováno 9:01

Modelka Agáta Hanychová, která se před pár dny potýkala s vysokými horečkami, je opět fit. Do společnosti vyrazila i s rostoucím bříškem a všechny překvapila outfitem, v němž si jako prioritu zvolila pohodlnost. "Už se do ničeho nevejdu," přiznala Hanychová, která si vyrazila do víru zábavy v dupačkách.