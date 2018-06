Těhotná Hanička miminko nečeká

Až příliš hodná, vzorná Hanička v seriálu nemohla mít s manželem děťátko, až našla toho pravého - a zrovna spolumajitele úspěšné firmy. V tomto příběhu "plného emocí" se tedy nyní objevuje s bříškem.

"Je to polštářek a diváci, když mě vidí na ulici, se diví, že jsem štíhlá, a mají pocit, že bych snad měla být doopravdy v jiném stavu," usmívá se Petra Špindlerová.

"K té postavě mám samozřejmě velmi kladný vztah, i když si myslím, že by Hanička nemusela být taková tichá, hodná, vzorná. Měla by být energičtější a bojovat o svá práva. Ale jak to scénáristky napsaly, tak to musím hrát."

Ovšem Petra Špindlerová má se svou seriálovou postavou Haničkou přece jen něco společného. Pije bylinné čaje a dodržuje zásady zdravé výživy.

"Mám dost v oblibě různé bylinné čaje, i když nejraději si dám kávu. Bez ní si den ani nedovedu představit. Chutná mi i vegetariánská strava, i když absolutní vegetariánka nejsem, ráda jím i ryby a drůbež. Myslím si, že člověk má mít zdravý přístup k životu, ale nic by se nemělo přehánět. Ani ty čaje, ani to vegetariánství. Na můj vkus to Hanička v tom seriálu s těmi bylinkami přece jen přehání. No, ale nechme se překvapit, co bude dál."