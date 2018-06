Gwen Stefani už těhotenství neutají, prozradilo ji rostoucí bříško

Čtyřiačtyřicetiletá Stefani se s manželem a dětmi vydala na trh. Těhotenství se snaží maskovat dlouhými a silnými svetry. Přesto se fotografům podařilo vyfotit její rostoucí bříško.

Americká zpěvačka čeká třetí dítě s manželem Gavinem Rossdalem, s nímž má sedmiletého Kingstona a pětiletého Zumu.

Stefani už loni přiznala, že by si přála větší rodinu. S manželem se o miminko pokoušeli, ale bezvýsledně.

"Opravdu, opravdu, ale opravdu jsem chtěla dítě asi před dvěma lety. Ale nepovedlo se. Takže jsem ráda i za to, co mám. Všechno funguje, jak má. Nemůžete nic plánovat, že? Můžete to zkusit," prohlásila Stefani pro magazín Marie Claire loni v září.

Být matkou je podle zpěvačky skvělá zábava, přestože to není vůbec tak, jak si člověk myslí, že to bude.

"Zpočátku je váš život naprosto stejný. Ale jak rostou, najednou se vám život mění. Pak se najednou divíte, že musejí do školy, že musejí projít první třídou, že se musejí naučit číst. A začnete to brát vážně," řekla v rozhovoru pro magazín Vogue.