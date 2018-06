Modelka Dvořáková nastoupila v těhotenství na brigádu, je sekretářkou

"Jsem tu jako doma a baví mě to. Jsem v podstatě na brigádě. A co využijeme pro nás? Máme fotografie z ultrazvuku, máme i další fotky, jak mi postupně roste bříško. Určitě budeme mít spoustu dalších hned po narození. Zatím nemáme žádnou společnou fotoknihu, jsem ale trochu pověrčivá, tak si počkám a hned po porodu si ji necháme udělat," vysvětluje Gabriela Dvořáková, jež bude rodit koncem léta.

Obrazové dokumentaci už propadl i muzikant Václav Noid Bárta. K natáčení a fotografování má vřelý vztah, vedle hudby se totiž věnuje režii a kameře.

„Fotografování je moje velké hobby a fotím vše, co mě zajímá a co se hýbe. Zkusil jsem si u Gábiny v práci, jak se vyrábí fotografie na fotoplátno a to mě hodně bavilo. Je mi jasné, kde si doma plátno s motorkou vystavím. Jen při nastřelování pistolí na rám jsem musel být opatrný, abych si neprošil ruku," řekl nastávající otec, který si od odborníků také nechal poradit, jak nastavit fotoaparát, jak pracovat se světlem a volit správnou kompozici.

„Hodně se těším na focení našeho budoucího miminka, to si pak byt fotografiemi doslova vytapetujeme. Zatím fotím těhotnou Gábinu, ať máme úplně vše zachycené,“ dodal Noid.

