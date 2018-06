Těhotná Dvořáková: Mám to za pár. Bojím se, jak miminko zvládnu

"Mám strach, jak to bude křehké a jak to přebalím. A vůbec, že se mi změní celý život. Nedovedu si to představit. Mám i sny o tom, jak se budu o to miminko starat a jestli to zvládnu, někde ho nezapomenu. Doufám, že to bude všechno v pohodě," řekla modelka.

Nijak speciálně se však na porod nepřipravuje. Na narození dcery se už moc těší. Doma je už všechno na příchod miminka hotové, ale ještě musí sbalit tašku do porodnice.

"To právě ještě nemám. To je průser. Ale Vašek se stará dobře, jezdí se mnou. Pokud to jde, doprovází mě, protože přece jenom řídit auto je pro mě už těžké. Doma máme všechno kromě kočárku. Ten jsme si nechali v obchodním centru, protože jsem pověrčivá," prohlásila Dvořáková.

Modelka prozradila, že poslední dny těhotenství zvládá v pohodě, problém jí dělá, když musí delší dobu stát.

"To mě bolí záda, nohy. Jinak všechno prožíváme krásně a užíváme si to. Máme devět deset kilo nahoře a zatím myslím, že to je v tom bříšku, ale nohy bolí," dodala.