Těhotná Faltýnová: Sypu si popel na hlavu, ale mám úžasného muže

Odloučení prožili manželé před několika měsíci, kdy o krásku usiloval herec Jiří Langmajer. A i když spolu prožili krátký románek, chvilkové poblouznění brzy zašlapal rozum. Faltýnová ale popírá, že by usmiřovacím manévrem bylo početí dítěte.

"My jsme se dali dohromady ještě dřív než jsem zjistila, že jsem těhotná. Ten vztah prostě byl narovnaný už předtím," vysvětluje.

Rodinu se rozhodli založit až ve chvíle, kdy bylo jasné, že všechny problémy jsou tytam. "Prakticky jsme na tom pracovali, ale zaskočilo nás to i tak. O krizi už ale nemůže být řeč, je to hezčí než předtím," přiznává.

"Manžel moje těhotenství prožívá úplně neuvěřitelně, kolikrát mě hlídá víc, než já sama sebe - v kolik mám jít spáta a abych nechodila mezi lidi kvůli chřipce, to je hodně velká podpora."

Petra Faltýnová sice v poslední době do společnosti nechodí, neznamená to však, že by na práci úplně rezignovala. Naposledy se objevila na přehlídce Top Secret, a pak pracuje hlavně v cizině.

"Ještě v pátém měsíci jsem fotila pro svého stálého klienta v Africe, což bylo docela náročné. Teď jsem dofotila editorial, práci se tedy nevyhýbám, spíš si vybírám a dávám hlavně přednost práci v cizině. Pojedu ještě například do Německa nafotit něco pro těhulky," pochvaluje si modelka.

"Zvládám to opravdu skvěle, nemám žádné příznaky těhotenství, kromě toho, že mi rostou prsa a bříško. Trochu víc jím a hodně spím, jinak je to opravdu v pohodě," uzavírá Faltýnová.