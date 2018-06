Těhotná Faltýnová stráví Vánoce v nové vile za Prahou

"Vánoce budou mezi krabicema. Budeme jenom s manželem, budeme vybalovat a zařizovat pokojíček pro prcka," řekla iDNES.cz modelka, která je již v osmém měsíci těhotenství.

Andrea Verešová, Beata Rajská a Petra Faltýnová Petra Faltýnová a její manžel Simon Štekl

Do společnosti vyrazila kvůli Beatě Rajské, která pokřtila svůj kalendář a předvedla se v šatech, které však nebyly ušity jako těhotenské. "Jsou to normální šaty, ale jí sedí, protože se tam počítá se střihovým balónem, takže se do nich krásně vsune. Petře se to dokonale povedlo," vysvětlila Rajská.

"Jsou moc pohodlné, občas zapomínám, že jsem těhotná," dodala Faltýnová, která podle svých slov má bezproblémové těhotenství bez jakýkoliv obtíží. "Nemám žádné pocity zvracení ani nějaké psychické výlevy."

Modelky Beaty Rajské v čele s Andreou Verešovou

Slavnostní večer ozdobila i modelka Andrea Verešová, večerem provázel Petr Vondráček.