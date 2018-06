Těhotná Faltýnová se odhalila pár dní před porodem

Pořídit si snímky podobné, jaké si v těhotenství nechala udělat hollywoodská hvězda Demi Moore, se stalo jakousi módou českých slavných těhulek. Patří mezi ně i modelka Petra Faltýnová. Za tělo se nemusí stydět, nemá na něm kromě bříška ani gram tuku navíc a díky pravidelné péči o tělo přírodní kosmetikou si nestěžuje ani na strie.

Přibrala ideálních dvanáct kilo a dá se předpokládat, že s jejich shazováním nebude mít po porodu žádný problém.

Porod, který svěří do rukou odborníků z porodnice U Apolináře, má modelka téměř za dveřmi, termín má v druhé polovině ledna. Focení svého nahého těla nenechala náhodě, fotil ji Jakub Ludvík.

Radostnou novinu se pár, který prošel krizí kvůli románku Faltýnové s Jiřím Langmajerem, dozvěděl v Americe. "Udělala jsem si nejdřív test sama a vyšel pozitivně. Počkala jsem ale ještě pro jistotu do druhého dne, a když byl test opět pozitivní, už jsem to nevydržela a asi v pět ráno Simona vzbudila a řekla mu tu radostnou novinu. Byl nadšený a líbal mě po celém těle," svěřila se Faltýnová Top Staru. Prozradila i to, že prožívá nejkrásnější období svého života, užívá si ho a je šťastná.

Pohlaví dítěte bude pro nastávající rodiče překvapením, modelka touží po chlapci, její manžel po holčičce. "Jednomu z nás to tedy vyjde. Hlavní ale je, aby bylo miminko zdravé a šťastné," přeje si Faltýnová.

Vše potřebné pro příchod svého dítěte na svět už má připravené a ještě stíhá myslet na pomoc druhým. Pomáhá totiž kojeneckému ústavu. Coby těhotná absolvovala například přehlídku, jejíž výtěžek šel na pomoc opuštěným dětem.

