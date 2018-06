Eva Herzigová je těhotná, rodit bude na jaře

Otcem dítěte je italský podnikatel Gregorio Marsiaj. Pár má spolu pětiletého George a téměř dvouletého Philipeho. Modelka očekává přírůstek do rodiny na jaře. Modelingová agentura Storm, která Herzigovou zastupuje, těhotenství potvrdila britskému listu Daily Telegraph.

"Chtěla bych hlavně holčičku! Sama mám dva sourozence a Gregorio je také ze tří dětí. Ano, přejeme si ještě dítě, a kdyby to byla holčička, bylo by to úplně nej," prozradila modelka v říjnu v rozhovoru pro OnaDnes.

Herzigová se nedávno objevila v Praze na akci kamarádky Terezy Maxové. Jinak do Česka jezdí dvakrát třikrát do roka. S rodinou totiž bydlí v Londýně.

"Kvůli dětem jsem se už musela usadit na jednom místě. Chodí tam do školy, jsou ve věku, když už pro ně není vhodné přesouvat se z místa na místo," řekla modelka pro Magazín DNES.

Herzigová sice bude letošní Vánoce trávit v Itálii, ale miluje ty tradiční české s kaprem, salátem a cukrovím.

"K tomu ty pořád stejné pořady v televizi. Popelka, Bohdalová s Menšíkem... Těším se na to. Miluju to," dodala nastávající maminka, která se nedávno stala tváří značky Dior a přiznala, že si v Česku pokaždé dá pochoutkový salát s rohlíkem.

Eva Herzigová na říjnovém otevření pražského klenotnictví