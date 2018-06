Těhotná Eva Decastelo čeká druhého kluka, nakupuje v modré

Druhé dítě Evy Decastelo bylo plánované, k synu Michalovi chtěli sourozence pořídit především proto, aby věkový rozdíl mezi oběma nebyl velký. "Takhle si budou rozumět. A pak jsem ráda, že budou dva. Já jsem jedináček a vím, že mi ten sourozenec chyběl. Zvlášť když je potřeba probírat nějaká citlivá témata, která se s rodiči řeší složitěji," vysvětluje moderátorka.

Leoš Mareš a Eva Decastelo

Že by se manželé měli dočkat druhého chlapečka, Eva nenápadně prozradila v nově otevřené nákupní galerii Harfa v pražských Vysočanech, kde se dělila o moderátorskou práci s Leošem Marešem. V rámci pracovních povinností si pak odskočila k regálům s oblečením pro miminka a vybírala jen v jedné barvě - modré. "Hodně věcí máme po Michálkovi a zbytek opravdu nakupuju v klučičích barvách," vysvětluje.

Eva Decastelo se synem Michalem

"Na posledním ultrazvuku bohužel mimčo nic neukázalo, mezi nohama mělo pupeční šňůru. Nedalo se poznat, zda to je holčička nebo chlapeček. A předpokládám, že to co pan doktor ukazoval, je skutečně pupečňí šňůra. To bychom jinak měli doma pořádnýho borce," směje se Decastelo.

Eva Decastelo a její manžel René

Své druhé těhotenství momentálně prožívá v klidu. Nezasvěcení by rostoucí bříško ani nepoznali. "Cítím se výborně. První tři měsíce to bylo trošku peklíčko. Nebylo mi dobře, měla jsem velké nevolnosti a zvracela jsem. Ale teď je to úplná pohodička, dokonce mám pocit, že se mi trošinku začalo ztrácet těhotenské bříško," dodala moderátorka Eva Decastelo.