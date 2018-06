Těhotná moderátorka a herečka Ester Janečková přišla o dítě

Pár dní po oznámení o přírůstku do rodiny došlo k neočekávaným komplikacím, které zasáhly do jinak hladkého průběhu těhotenství. Moderátorka i přes velkou snahu lékařů o miminko přišla, a to dva dny po příchodu Nového roku.

"Přestože miminko bylo celé těhotenství v pořádku, najednou mu přestalo bít srdíčko. Je to pro nás velmi těžké, ale utěšuje nás víra, že je našemu krásnému miminku už teď dobře," sdělila Ester Janečková v prohlášení k smutné události.

Moderátorka pořadu Pošta pro tebe se nechce víc k události vyjadřovat a prosí o taktnost a shovívavost, aby se ona i její rodina mohla v klidu se smutkem vyrovnat.

Ester Janečková a její manžel Zdeněk

Janečková ještě v prosinci zářila štěstím, když mluvila o čtvrtém přírůstku do rodiny. S manželem Zdeňkem znali i pohlaví miminka, ale nechtěli ho prozradit, stejně tak ani jméno.

"Mám tři děti a kluci už do toho mluví. Takže je těžké se domluvit," řekla v prosinci moderátorka (více zde).

Ester Janečková má s manželem Zdeňkem dva syny a dceru, šestnáctiletého Krištofa, třináctiletého Cyrila a roční Sáru.