Těhotná Decastelo ukázala v Turecku sexy tělo, Jandová krvavou nohu

"Po porodu s Michálkem, kterému je už třináct měsíců, jsem zhubla 16 kilo velmi rychle. Manžel se mi teď samozřejmě směje, že jen, co jsem se vrátila na svou původní váhu, začnu zase nabírat," směje se Decastelo, jež vypracované tělo s rostoucím bříškem opalovala na plážích pětihvězdičkového tureckého hotelu Asteria Elita, kam zamířila se synem i maminkou, která jí s výchovou pomáhá nejvíc.

Eva přiznává, že druhé těhotenství snáší podstatně hůř než to první, ranní nevolnosti jsou prý na denním pořádku. "Když jsem čekala Michálka, bylo to naprosto v pohodě, žádné nevolnosti. Teď je to horší, trávím na záchodě prakticky každé ráno, ale teď to vypadá, že se to uklidnilo, tak snad to tak zůstane. S Michálkem bylo horší finále, protože se objevily nějaké komplikace a musela jsem na rizikové těhotenství. Navíc se narodil o měsíc a půl dřív, ale je zdravý, krásný a to je nejdůležitější," říká moderátorka.

Eva Decastelo na dovolené v Turecku se synem Michalem

Velkou oporou je jí manžel René Decastelo, o kterém se nebojí mluvit jako o muži svého života. I když se znají již léta díky společné profesi, na společný život si museli nějaký čas počkat. A prý se vyplatilo. "Tady to úplně zaklaplo, jsem zamilovaná čím dál víc a vím, že je to ta pravá láska. Tohle si člověk říkal i u předchozích vztahů, pak jsem ale potkala současného manžela a zjistila jsem, že všechno před tím byl omyl a že mě to mělo dovést k mému muži," přemítá Eva Decastelo, která je vdanou paní od loňského srpna.

Ze Salmy je smíšek

Pár dní volna si v Turecku užila i moderátorka Zuzana Belohorcová, jejíž devítiměsíční dcera Salma rozdávala úsměvy na všechny strany. Samotnou maminku to překvapilo. "Musím říct, že až tady jsem zjistila, jak je Salmička společenské a milé miminko. Pořád se směje, s každým koketuje, to má asi po mně," dušuje se blonďatá Slovenka, jejíž partner Vlasta Hájek zůstal v Česku a o péči se tak u moře dělily i babičky.

Zuzana Belohorcová s dcerou Salmou v Turecku

"Vlasta musel zařizovat nějaké věci kolem našeho nového domu, který je už komplet hotový, ještě se dodělávají úplně ty poslední věci, ale jak víme, ty nám dávají zabrat nejvíc. Až se dům párkrát umyje, už bychom si mohli stěhovat nábytek. Uvidíme, jak to stihneme, ale nejpozději do nového roku to chceme mít hotové. V únoru letíme do Ameriky, tak budu ráda, když to nebudeme odkládat," říká Belohorcová.

VIDEO: Prohlédněte si luxusní dům Belohorcové. Vyrazí vám dech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jandová od krve

Hvězdnou trojici pohledných žen uzavřela v Turecku reportérka a bývalá manželka Petra Jandy Martina, jež se k moři dostala jen na pár hodin. A i když chtěla, aby si z pláže odnesla samé libé pocity, plány jí pokazil nepříjemný úraz nohy.

"Zranila jsem si koleno, ve vodě byl nějaký ostrý kámen, takže jsem to odnesla nepříjemnou odřeninou. Když jsem vylezla z moře, dost to krvácelo, ale naštěstí to nebylo nic vážného," uzavírá Martina Jandová.