Těhotná Decastelo dostala k narozeninám striptéra, nepotěšil ji

"Byla jsem na narozeninách Sámera Issy, když dostal k narozeninám striptérku a už tehdy jsem si řekla, že nechci nikdy nic podobného zažít. Jestli teď přijde striptér, tak uteču," oznámila Eva, když jí Martina povolala na parket. Odtud sice neutekla, ale číslo Mistra Evropy ve stripu přečkala s velkým sebezapřením. "Martina se opravdu netrefila, já tohle ze srdce nenávidím," přiznala po jeho vystoupení.

K netradičnímu dárku Martinu inspirovala vlastní zkušenost. "Byla jsem před pár dny na jedné oslavě, kde byl také striptér a byla to velká legrace. Hned jsem začala shánět někoho, kdo by měl v sobotu čas, přišel do music klubu a nebyl to jen tak někdo. Byla jsem ráda, že jsem přemluvila dokonce Mistra Evropy ve stripu, který navíc předvádí povedené číslo gladiátora. Chtěla jsem oslavu zpestřit a věřila jsem, že bude legrace. Neodhadla jsem to, uznávám, Eva je v dobrém smyslu řečeno usedlá maminka a léta, kdy jsme spolu řádily, jsou dávno pryč," uvádí Martina.

Lehce napjatou situaci, která výstupem striptéra vznikla, zlehčilo travesti show, díky němuž na pódiu vystoupila Iveta Bartošová, Halina Pawlowská nebo francouzská zpěvačka Mylene Farmer. Romanticky pak zazpíval zpěvák Marcus se svou kapelou a sladkou tečkou byl dort od hostitelů, restaurace a music clubu Infinity, který zdobilo dvakrát třicet dva svíček a fotografie oslavenkyň umně vyvedená na jedlém papíru.

Evě a Martině přišla popřát například Agáta Hanychová, Dominika Kadlčková, Gábina Partyšová, Martina Pártlová nebo Kája Pavlíček. Zatímco moderátorka VIP zpráv na Primě tančila na písničky 80.let až do tří do rána, moderátorka pořadu o maminkách opustila klub v doprovodu manžela René Decastela již před půlnocí. Jednak měla doma nemocného syna a jednak se šetří, protože čeká druhé dítě.

Jiný stav ovšem stále oficiálně nepotvrdila a vůbec ji netěší, že se informace o něm nedávno provalila. "O těhotenství se do třetího měsíce z mnoha důvodů nemluví, nebudu tedy o něm mluvit ani já," vyhýbá se tomuto tématu Decastelo.