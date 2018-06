Těhotná Darina Rolincová křtila album sunarem

"Klasicky se bojím, poslední tři dny už blbě spím a tak bloumám v posteli. Nedávno mě nějak zvláštně bolelo v břichu, cítila jsem miminko a ptala se sama sebe, jestli to už není ono," říká Rolincová.

Že čeká holčičku, už dávno ví, jak se bude jmenovat, sice donedávna věděla, ale teď už zase tápe. Rodina a hlavně nastávající otec, muzikant kapely Vohnout Matěj Homola, se proti jménu vzbouřili.

"Měla to být Matylda, ale ta to nebude, byla proti ní sepsaná petice," vypráví s úsměvem zpěvačka. "Zdá se, že jsem byla jediná, komu se tohle jméno líbilo. Chtěla jsem jí říkat Maty, Tyldo a tak podobně. Teď ale vůbec nevím."

Rodit bude v Thomayerově nemocnici v pražské Krči, prý je tam výborný personál a hlavně tam na svět přivedla své dva syny její starší sestra Jana. "Jsem tam spokojená, mám i výborného gynekologa a zároveň porodníka pana doktora Severu, s ním se toho bojím o něco míň," dodává Rolincová.

Homola u porodu nebude

Svého partnera u porodu nechce a on ji také nepřemlouvá, že by u něj chtěl být. Pokud zrovna nebude hrát - Vohnouti totiž začali jezdit pravidelně o víkendech na vystoupení - bude s ní těsně do chvíle, než k tomu dojde, a pak záhy poté. A kdyby stál náhodou v ten moment na jevišti, zaskočí za něj zpěvaččina manažerka Eva Skallová, která je shodou náhod také těhotná.

Z nemocnice nezamíří Rolincová do svého pražského bytu, ale na venkov. Ve Vyžlovce totiž Homola pronajal letní domek, aby byla maminka i s dcerou na čerstvém vzduchu. Minulý víkend se tam přestěhovalo oblečení, tento víkend tam poputuje nádobí. Brzy tady vyroste vlastní domek nastávajících rodičů.

Křtilo se sunarem

"Kolem téhle vesnice za Prahou se teď točí všechno, budeme tady brzy i stavět. Navíc tady bydlí i moje ségra, tak je to fajn," uzavírá Rolincová, která stihla týden před porodem pokřtít svoje remixové album D2. Křtilo se originálně mixem sunaru a koktejlu v adidas Originals Store.

O pár dní později se naposledy objevila na představení parfému True Glow Nightfall od Avonu. Ten je novou verzí parfému True Glow, jehož se stala loni tváří. Avon věnoval zpěvačce nový parfém jako dárek k porodu.