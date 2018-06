Těhotná Čvančarová ještě před svatbou nafotila sexy snímky

Jitka Čvančarová, stejně jako další tváře kalendáře, přezdívaného český Pirelli, už zkušenost s jeho focením má. Před třemi lety ale odhalila mnohem méně než teď.

"Umím lépe jiné věci, než se svlékat. Erotično a sex-appeal je podle mne cítit i přes pytel, tak jsme to s fotografem Jiřím Turkem zkusili přes ten pytel. Šlo nám hlavně o to, udělat krásné obrazy, a to se snad i díky prostředí zámku Lednice a jeho okolí povedlo," nechala se slyšet herečka při svém prvním focení pro kalendář v roce 2008 (více čtěte zde).

V novém kalendáři Stock 2012 je herečka jen v luxusním spodním prádle ozdobena šperky Boucheron. Strach z předvádění svého těla neměla, přestože byla už v pátém měsíci těhotenství.

"Je to především o důvěře. Kdo pozná fotografa Standu Merhouta, dá mi za pravdu, že jakékoliv obavy z čehokoliv jsou zbytečné," řekla pro iDNES.cz Čvančarová.

O jejím těhotenství se veřejnost dozvěděla až později.

Podobný "problém" s těhotenstvím měla i Alena Šeredová při focení kalendáře v roce 2009, kdy šlo o její poslední odvážné snímky před porodem.

"Alena těhotná při podpisu smlouvy nebyla, Jitka de facto také ne. Od podpisu však uběhlo pár měsíců, a když jsme fotili, byla už v jiném stavu," prozradil pro iDNES.cz producent Pavel Trčka. "Tohle tajemství řekla mě a fotografovi, bylo to krásné, ale velmi důvěrné pro tu chvíli. Teď už to není tajemství a přeji oběma jen to nejkrásnější až bude miminko na světě."

Čvančarová s manželem prý už od začátku věděli, že chtějí založit rodinu, a miminko tak bylo plánované. Ještě před třemi lety však na to herečka neměla ani pomyšlení. "Biologické hodiny mi zatím netikají. Ale co není, může být," prohlásila tenkrát (více zde).

Jitka Čvančarová a choreograf Petr Čadek se vzali 24. září v Mělníku (více čtěte zde). Seznámili se loni v taneční soutěži StarDance.

Herečka by měla porodit v únoru. Už v březnu ji ale čeká premiéra muzikálu Bídníci, kterou by ráda odehrála.