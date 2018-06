Holčička bude Julinka, kluk asi Dominik, prozradila těhotná Csáková

"Dcera bude určitě Julinka, to jsem chtěla už u prvního dítěte. Z jmen pro kluka hraje prim zatím Dominik," prozradila pro iDNES.cz Ilona Csáková.

Zpěvačka už je maminkou téměř tříletého Daniela, kterého má s podnikatelem Radkem Vonešem, kterého si vzala loni v srpnu. Zatímco otec pohlaví dítěte znát nechce, zpěvačka je zvědavá.

"Já moc nejsem na překvapení. Jsem ráda nohama na zemi, ráda vím o reálných věcech. Manžel se zatím tváří, že to opravdu vědět nechce. Chce to mít jako mega velké překvapení. Takže se to budu snažit, seč se dá, utajit, abych mu udělala radost," řekla zpěvačka, která má už ranní nevolnosti za sebou.

Ilona Csáková se synem Danielem

"Ty mě už naštěstí dávno opustily. Odletěly obtěžovat jinou maminku, chudinku," dodala Csáková, která se už během prázdnin chystá na pauzu ve zpívání.

"Zatím to zvládám. Mám ještě spoustu vystoupení, nicméně jsem si řekla, že budu zpívat jenom do prázdnin. Pak už se budu věnovat jenom sobě, rodině a domácnosti. Budu se připravovat na všechny ty bohulibé aktivity a věci, které mě čekají a na které se moc těším," prohlásila zpěvačka, která se objevila i v show Hlas ČeskoSlovenska.

V pěvecké soutěži si s favoritkou Michala Davida Ivannou Bagovou zazpívala píseň z muzikálu Kleopatra Teď královnou jsem já.

Zatím je Csáková tedy pořád v jednom kole. Každý víkend ji můžete vidět v síti prodejen jednoho obchodního řetězce v grilovací tour Grilmánie 2012, s níž jezdí po celé republice, a s kapelou Laura a její tygři má 19. května naplánované vystoupení v Brně. Kvůli těhotenství ale už odložila své červnové koncerty na Slovensku.