Těhotná Claudia Schifferová staví na Mallorce

Jedenatřicetiletá Schifferová se 26. května provdala za o půl roku mladšího britského filmového producenta Matthewa Vaughna.



Ještě v červenci se spekulovalo, že domovem Claudiiny rodiny se má stát honosné sídlo Coldham Hall ze 16.století na anglickém venkově, který stál zhruba 8,5 milionu eur.



Nyní přichází v úvahu ještě Mallorca, kde se pro Schifferovou staví elegantní bydlení poblíž kolonie prominentů v Camp de Mar. Pozemek o velikosti asi 400.000 metrů čtverečních, který leží na poloostrově spadajícím strmě do moře, koupila Claudia údajně za 1,5 miliónu eur.



Stavba objektu stála další přibližně dva milióny eur. Stojí na něm hned tři vily a celý komplex by měl být dokončen do narození dítěte.



Claudiina ložnice bude mít údajně okno ve tvaru srdce. Na ložnici budou navazovat dva dětské pokoje, takže jak se zdá, pomýšlí možná Schifferová už na další dítě.



Schifferová už na Mallorce jednu vilu vlastní a má tam své hlavní sídlo.

Na montáž své kuchyně dohlížela Claudia Schiffer osobně