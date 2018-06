Těhotná Claudia Schifferová pózovala nahá pro Vogue

Modelka Claudia Schifferová v květnu porodí své třetí dítě. Už ví, že to bude holčička. Její manžel filmař Matthew...

Minogue i Schifferová bojují proti rakovině zahalené jen v šátku

Téměř pět let poté, co u Kylie Minogue lékaři diagnostikovali rakovinu prsu, se zpěvačka zapojila do kampaně varující...