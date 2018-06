Těhotná Blairová hájí odboráře

Britský kabinet totiž stanovil, že nárok na rodičovskou dovolenou po dobu prvních pěti let dítěte mají jen ti zaměstnanci, jejichž dítě se narodilo po 15. prosinci loňského roku, kdy Británie evropskou směrnici uznala.Premiérova manželka je významná právnička, avšak u soudu používá své dívčí jméno Boothová. Nyní se pokouší dokázat, že i rodiče, jejichž děti mladší pěti let se narodily před tímto datem, by měli mít právo na neplacenou rodičovskou dovolenou, která může trvat až 13 týdnů.Soudní stání se konalo jen několik dní předtím, než se má manželce premiéra narodit čtvrté dítě. To má prý spatřit světlo světa 24. května. Rozsudek soudu by měl být vynesen počátkem příštího týdne. Premiér Tony Blair tento týden prohlásil, že si po narození nebude brát rodičovskou dovolenou.