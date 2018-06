Těhotná Bendová: První den je mi dobře, nevolnosti ustupují

Těhotenské nevolnosti ji trápí hlavně po nocích. "Sotva stihnu uspat malého, už to na mne přijde. Mívám zimnici a zvracím. Poprvé mi taky nebylo nejlíp, ale takhle hrozné to teda nebylo. Nešla jsem ani na dotočnou Velmi křehkých vztahů, jak mi bylo mizerně, nebyla jsem schopná ani vstát z postele. Moc jsem se těšila a musím přiznat, že jsem to obrečela, byli jsme bezvadná parta lidí," říká Bendová.

Druhé miminko bylo plánované, šťastní rodiče dvouapůllletého Vašíka si přáli další přírůstek do rodiny. Vyšlo to na hned napoprvé letos na dovolené u moře, kde byli i s její maminkou. "Řekli jsme si, že to zkusíme a když to nepůjde, tak to odložíme na začátek příštího roku. Povedlo se to okamžitě a moje maminka na mě poznala jiný stav hned druhý den. Začala mě pálit žáha a cítila jsem se nějak zvláštně. A zřejmě jsem i jinak vypadala," říká se smíchem herečka.

Alice Bendová s manželem a synem

Její těhotenství vyšlo na povrch při natáčení silvestrovského vydání pořadu Hádej, kdo jsem. Prozradilo jí bříško. "Nezvykle rychle mi narostlo. Když jsem se ptala doktorů na důvod, uvedli, že jsem hormonálně zdravá a proto mi tak roste. Vypadám nejmíň na šestý měsíc. Naštěstí jsem ještě stihla nafotit fotky pro Playboy. To byla ale poslední odvážnější práce před objektivem fotografa Vládi Štrosse."

Co to tentokrát bude, je Alici i jejímu manželovi Václavovi jedno. Kvůli prvorozenému synovi by možná brali spíš kluka, aby měl parťáka, do párečku by se zase hodila víc holčička. U dvou dětí ale zůstat nechtějí. Říkala jsem vždycky, že chci tři děti, ale někdy mám takové stavy, že zůstávám u dvou. Člověk ale časem na všechny starosti a bolesti zapomene, tak uvidíme," uzavírá Bendová.