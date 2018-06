Těhotná Belohorcová: Zatím jsem přibrala kilo

Chutě má pořád stejné, jí pravidelně jako dosud a vůně jí nevadí žádná, nic totiž díky silné alergii vyprovokované hormonální změnou necítí. "Mám alergii snad na všechno, na pyly, na psy, kočky. Rozjela se mi ve třiadvaceti, kdy jsem si nevzala na horách brýle a dostala jsem zánět spojivek," líčí Belohorcová.

O tom, že je těhotná, věděla o týden dřív než její partner Vlasta Hájek. Pozitivní výsledek těhotenského testu ovšem chtěla mít potvrzený od lékaře. Teprve pak přichystala Vlastovi překvapení. "Čekala jsem na něj se šampaňským. Když se divil, co se děje, řekla jsem, že máme důvod

oslavovat a ukázala mu těhotenskou knížku," vypráví.

Šťastný podnikatel a vášnivý milovník Ferrari by rád chlapečka, už má pro něj dokonce jméno. Bude se jmenovat Enzo podle automobilového závodníka Enzo Ferrari. A jestli to bude holka, chce jí budoucí otec říkat Modena, to zase podle typu Ferrari. Moderátorce je jedno, co to bude, ale holčičku by chtěla Salmu podle herečky Salmy Hayekové.

A svatba? Tu prý zatím mladý pár neplánuje. "Nechceme se k vůli svatbě teď stresovat, uvidíme později," vysvětluje za oba Belohorcová.

Jedna velká sláva je ostatně brzy čeká, 19. srpna oslaví první rok od otevření jejich pražského obchodu, jehož tváří je vedle Zuzky také Jiří Korn.