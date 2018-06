Těhotná Belohorcová přibrala 6 kilo, je to vidět hlavně na poprsí

"Přibrala jsem zatím šest kilo, vidět je to nejen na bříšku, ale i na poprsí. Nechápu vůbec dívky, co si nechávají prsa zvětšit, je to hrozně nepohodlné," říká Belohorcová.

Začíná mít problém s podprsenkami, už se do málokteré vejde. Tím spíš teď vítá, když ji na dovolené může odložit a opalovat se nahoře bez. "Miluju teplo a sluníčko a nevidím nic špatného na tom, když se žena opaluje bez horního dílu plavek. Já se rozhodně nestydím, moje prsa navíc byla vidět na fotkách už několikrát, takže není důvod něco skrývat. Spíš si teď před přímým sluncem chráním bříško."

Vedle slastného lenošení u bazénu rodinného hotelu Iberostar Lindos Imperial už stihla půvabná moderátorka i několik výletů. A protože těhotenství snáší skvěle a nevadí jí ani létání letadlem, ani houpání na vlnách, ráda se nechala zlákat k výletu lodí podél pobřeží a také k večerní prohlídce města Rhodos. Tady stihla proběhnout pár obchodů, nakoupit pár kousků oblečení a přidat se k partnerovi Vlastovi, který má raději než běhání po obchodech dobré víno a jídlo a vyhlédl pro oba příjemnou řeckou hospůdku s výhledem na náměstí s kašnou.

"S Vlastou si rádi otevřeme dobré vínko i doma, teď s ním ale musím opatrně, raději si dám po jídle sklenku piva," říká nastávající maminka. Jí prý rozhodně o něco víc než před těhotenstvím a zvláštní chutě nemá. "Mám ráda pálivá jídla, kterým se ale v mém stavu vyhýbám, a nemusím teď zrovna moc ryby, jinak můžu jíst všechno a nevadí mi ani různé vůně a pachy," vypočítává.

Zuzka se také s nadšením pustila do soutěže v grilování, stala se totiž kapitánkou poloviny týmu, který zvítězil v letošní Globus grilmánii tour. Kapitánem druhé části týmu, který si jinak kompletně říká United Steaks, byl moderátor Míra Hejda. Celé klání moderoval imitátor Petr Martinák, který svoji kolegyni pobavil tím, když se snažil pouhým ohmatáním jejího bříška odhadnout, v jakém stádiu těhotenství je. "Trefil se docela přesně, řekl mi to už na letišti, kde mě viděl poprvé. Když si ale položil na moje bříško ruku, čekala jsem, že chce odhadovat pohlaví. Takhle daleko ale prý ještě nedošel," říká se smíchem Belohorcová.

Podle ultrazvuku by se jí měla v únoru s největší pravděpodobností narodit dcera, která dostane jméno Salma. Hájek ale z této informace příliš nadšený nebyl. Coby člen Scuderia Boys, kteří se vyznačují láskou k červeným vozům Ferrari, chtěl synem rozšířit řady této partičky. Podle toho, že uvažuje o koupi dětského pokojíčku ve stylu "ferrari", zřejmě probudí lásku k rychlým autům i v dceři. "Vlastík chce chlapečka, ale já doufám, že si ho holčička omotá kolem prstu a bude z ní stejně nadšený jako ze syna. U porodu chce sice být, ale jak ho znám, bude víc nervózní než já. Ze sálu ho asi budu muset nechat nakonec vyhodit," přemítá s úsměvem Belohorcová.

Po návratu z dovolené ji čeká opět práce na pořadu Top Star, pro který točí reportáže se slavnými lidmi a moderování několika akcí. Ze světa showbyznysu nezmizí ani po porodu. "Nebudu pracovat na úkor miminka, ale občas si z domova odskočím a něco si natočím," uzavírá.