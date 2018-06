Těhotná Belohorcová bude svá prsa vystavovat i v Americe

Cestování jí tedy v těhotenství nedělá žádný problém, ba naopak. "Dovolené mi teď dělají moc dobře. V Americe bych chtěla strávit dva týdny. Pak už ale budu jen lenošit doma a užívat si to," říká kráska, která se nestydí vystavovat své vnady před objektivy fotografů.

Někdejší moderátorka pořadu Peříčko se v současné době věnuje hlavně natáčení reportáží pro Top Star magazín a internetovou televizi Boom TV. A pracovat chce do té doby, dokud to bude možné. "Jakmile mi ale doktorka doporučí, že bych už měla být doma v klidu, tak si dám určitě pauzu, nebudu s tím mít problém," pokračuje.

A po porodu se zpět na veřejnost nijak nepožene. "Mám výhodu, že nejsem nikde smluvně vázaná, takže do práce pospíchat nemusím. Myslím si ale, že budu ráda, když si někdy od toho domácího prostředí odpočinu a do společnosti uteču. Těhotenství a mateřství si chci ale naplno užít," tvrdí.

Naposledy byla Zuzka ozdobou akce Mattoni Grand Night Party v klubu SaSaZu. A dorazila sem jak jinak než pracovně. "Nejsem večírkový typ. To můj partner ano, ten si rád občas vyhodí z kopýtka. Já moc ne, nerada se pohybuji v zakouřeném prostředí, i když dnešní večírek je vlastně příjemnou výjimkou, dnes se tu kouřit nesmí. Domácí pohodě se ale nic nevyrovná," dodává kráska, která o svatbě s partnerem Vlastou Hájkem zatím nepřemýšlí. Teď je pro ni nejdůležitější to, aby se dcerka, která dostane jméno Salma, narodila zdravá.



Mattoni Grand Night si nenechala ujít ani Gábina Partyšová, která se rozpovídala o nedávné zkušenosti s invalidním vozíkem. "V rámci jednoho projektu jsem strávila den na vozíčku. Bylo to hodně zvláštní. Člověk si neumí představit, jaké to je, dokud ve vozíčku sám nesedí. Je to náročné na ruce a hlavně samozřejmě celkově na pohyb," popisuje moderátorka. "Všimla jsem si, že se za mnou neotočil snad žádný chlap. Lidé vás jakoby přehlížejí," dodala na závěr.