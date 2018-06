Těhotná Bellucci pózuje v prádle a bojuje za umělé oplodnění

"Italské ženy chodí na kliniky v zahraničí, ale jen pokud na to mají. Je to nespravedlnost. Je to politický problém, nebo spíše problém zneužívání náboženství politiky," říká podle ANSA italská kráska v rozhovoru, který vyjde s fotografií v pátečním čísle Vanity Fair.

Před narozením první dcery Devy zapózovala v roce 2004 v prvních měsících těhotenství nahá. Nyní, kdy čeká druhou holčičku a je již v pokročilejší fázi těhotenství, se nechala vyfotografovat v prádle a noční košilce.

Obě děti má herečka se svým o dva roky mladším manželem, francouzským hercem Vincentem Casselem. Jejich manželství uzavřené v roce 1999 je považováno za jedno z nejpevnějších v současném filmovém světě.

Bellucci odmítla narážku, že si pořizuje děti v příliš pozdním věku. "Až bude dcerám přes 20, mě bude přes 60, no a co má být? Dnešní šedesátileté ženy jsou nádherné. Svět se změnil, a když je člověk opatrný, může mít dítě ve 40 a vidět ho vyrůstat," tvrdí herečka.