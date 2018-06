Těhotná Beckhamová nechtěla fotky s bříškem, manžel ji tajně vyfotil

Zdá se, že nastávajícímu tatínkovi Davidovi Beckhamovi je jedno, co si jeho těhotná manželka myslí. Tajně udělal snímek, na němž Beckhamová odpočívá a opaluje se. "Vyfotil jsem Victorii, zatímco se nedívala. Vypadá úžasně, tak krátce před narozením dítěte!" napsal na Facebooku.

Fotku udělal jen pár dní poté, co Victoria prohlásila, že se nechce zařadit mezi hvězdy jako Demi Moore, Britney Spears a Christina Aguilera, které se vyfotily s bříškem na obálky časopisů.

Těhotná Demi Moore na obálce časopisu Vanity Fair (srpen 1991) Těhotná Britney Spears na obálce časopisu Q (2. října 2006) Christina Aguilera se svlékla pro magazín Marie Claire

"Nejsem z těch žen, které se rády ukazují a chlubí, že jsou těhotné," řekla. "Ne, že by na tom bylo něco špatného. Jsem tak hrdá na to, že jsem těhotná, cítím se tak požehnaná a šťastná, opravdu. Ale nejsem ten typ člověka. Takže ne, nebudu se svlékat. Nemyslím si, že by měl někdo potřebu mě takhle vidět, kromě mého manžela. Rozhodně ne."

David a Victoria Beckhamovi. Fotbalista nosí královské vyznamenání na špatné straně - Královská svatba (29. dubna 2011)

Fotbalista má však patrně jiný názor a se snímkem se pochlubil. Termín porodu jeho ženy se přitom už blíží.

Začátkem týdne se objevily spekulace, že Beckhamová už porodila. Mělo to být 4. července, na americký svátek Den nezávislosti. Manželé totiž slavili dvanácté výročí své svatby a nastávající maminka měla, podle listu The Sun, v ten den rezervovaný termín porodu císařským řezem na klinice v Los Angeles.

"Vzali jsme se 4. července před dvanácti lety a také v pondělí, takže tento den je pro nás velmi výjimečný, vždycky byl a vždycky bude," řekl předtím Beckham pro list The Daily Mirror.

Beckhamovi s dětmi

"Je to pro nás něco nového. Máme v domě tolik růžové, tolik fialové a ty šaty! Všechno oblečení je připravené a pokoj je také hotový. Jsme opravdu nadšení," prozradil fotbalista.

Zatím se však porod vytoužené holčičky nekonal.

Pár má společně tři syny, dvanáctiletého Brooklyna, osmiletého Romea a šestiletého Cruze. Dcera by se měla jmenovat Atlanta.

Victoria Beckhamová a její synové Brooklyn, Romeo a Cruz

Beckhamová se prý rozhodla, že dceru bude kojit, zatímco kluky krmila z lahve. "Tentokrát udělám všechno jinak. Chci, aby to všechno bylo přirozené a perfektní pro moji malou holčičku," řekla kamarádce.