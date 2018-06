Modelka Bára Vida Kolářová je těhotná a stále chce předvádět na mole

„S manželem jsme letos oslavili patnáctileté výročí od seznámení a čtvrté výročí svatby, takže jsme se rozhodli, že už dále nebudeme čekat,“ uvedla II. česká vicemiss 2006.

Modelka svůj požehnaný stav neschovává a s rostoucím bříškem předváděla na přehlídce své kamarádky a další vicemiss Evy Čerešňákové, která se snaží získat peníze na dostavbu školy v Bangladéši (více zde).

Kromě bříška Vida Kolářová nikde jinde nepřibrala a cítí se skvěle. Ráda by i v těhotenství pracovala, dokud to bude možné.

„Zatím normálně pracuji a dokud to půjde, nechci se práce vzdávat. Baví mě práce v oblasti módy, pracuji pro jedno významné krejčovství a dokud budu mít síly, budu se pracovním povinnostem věnovat. Jen to asi s narůstajícím bříškem už na předvádění moc nebude, takže o to víc jsem si dnešní přehlídku s holkama užívala,“ prohlásila.

Kromě ní na přehlídce vystoupily bez nároku na honorář také modelky a bývalé finalistky a královny krásy Lucie Křížková, Carmen Justová, Hana Věrná, Elisavet Charalambidu, Denisa Domanská či Tereza Budková.