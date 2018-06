Těhotná Badinková pár dní před porodem má nahoře 17 kilo

"Někdo se možná hlídá i v těhotenství, protože ho hned poté čeká nějaká práce. Já jsem se rozhodla pro pauzu, chci být co nejdéle doma. V divadle mám za sebe alternace, scénáristé Ulice se tomu také přizpůsobili, takže v tom není žádný problém. Uvidím samozřejmě, co budu říkat třeba po roce, možná mi práce začne chybět. Zatím si chci ale mateřství užívat," uvádí Badinková. Ta se mimochodem ještě v září objeví s těhotenským bříškem v seriálu Ulice, který se předtáčí dlouho dopředu. Mezitím už bude mít čtvrt roku po porodu a po sedmnácti kilech nadváhy možná už nebude ani stopy.

O návrat ke své původní váze se bude samozřejmě snažit co nejdřív. "Myslím, že to půjde samo, i když to závisí také na délce kojení a podobně. Jsem ale zvyklá cvičit, provozovala jsem ještě donedávna těhotenskou jógu v jednom známém velkém klubu, kam chodím už tři roky. Teď jsem zjistila, že na Černém Mostě myslí hodně i na rodiny. Jednak tady děti hlídají a jednak se v místním bazénu dá plavat už s malými miminky. Na to plavání se rozhodně chystám."

Roli maminky si dokonce na chvíli vyzkoušela, když se ujala syna moderátorky Evy Decastelo. Ta si totiž prohlédla největší Power Plate studio u nás a rovnou demonstrovala cvičení na přístroji, který pomáhá zpevnit tělo. "Neskutečně to funguje, stroj a lymfodrenáže mi rychle pomohly vrátit tělo do původní podoby. Jsem už zase na své váze a to jsem přibrala stejně jako momentálně Míša sedmnáct kilo," dodává Eva.

Nastávající maminka Michaela nemá na podobné starosti zatím čas. Těší se na miminko, které má přijít na svět na konci června. Jakého bude pohlaví, neví. "Chtěli jsme se nechat překvapit. Překvapení to bude trochu i se jménem, zatím stále nemáme jasno. Rozhodně to bude nějaké české jméno, nejsem v tomhle směru pro experimenty," uzavírá herečka.