Těhotná Andrea Pomeje se stala modelkou pár týdnů před porodem

"Mám štěstí, že naše malá Anička je zatím hodná, a tak během focení vůbec nekopala. Asi má prostě ráda, když se pořád něco děje, stejně jako já s Jirkou. Nebo je to tím, že jsem pořád v jednom kole. Naštěstí v těchto horkých dnech jsme si dopřáli i nějakou tu dovolenou a odpočinek. To vedro mi občas dává zabrat," říká s úsměvem Andrea Pomeje, která za několik týdnů porodí svého prvního potomka.





Těhotná Andrea Pomeje před objektivem fotografa Dana Sklenáře.

Její nejnovější fotografie jsou výsledkem umělecké práce kadeřníka Honzy Kořínka, který Andreu česal i na její svatbu. O nabídce stát se na pár hodin modelkou dlouho nepřemýšlela.

"Když můžu, tak ráda pomůžu. Navíc jsem si vyzkoušela něco nového, a to mě na tom také lákalo. Neřešila jsem, co mi z vlasů vytvoří. Když jsem se tady od Honzy nechávala česat na svatbu, to jsem měla o účesu jasnou představu. Ale při focení této kolekce mi to bylo opravdu jedno," dodává producentka.

"Andreu jsme si vybrali, protože má super vlasy, je milá, příjemná a na fotkách vypadá fantasticky. Všichni jsme byli uneseni z jejích pomněnkově modrých očí, skvěle kontrují s jejími černými vlasy," uvedl ke spolupráci kadeřník Honza Kořínek.

Ve stejném termínu se fotily i další známé osobnosti jako herečka Petra Horváthová, televizní reportérka Tereza Jemelíková či módní redaktorka pořadu Fashion Time televize Óčko Martina Hřebíková.