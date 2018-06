Těhotná Aichmajerová má vlastní kosmetickou značku

Aichmajerová si údajně přišla na čtvrt milionu korun, což jí na výbavičku určitě bude stačit. Sama ovšem o výši honoráře nechce mluvit. Důležité je, že kosmetiku může vyzkoušet a používat na vlastní kůži a že se jí momentálně velice hodí.

"Mažu se poctivě skoro nonstop hlavně krémy proti strijím, těch se bojím. Jak jsem v uvozovkách hubená a bříško se natahuje, mohl by to být pak pro tu kůži velký skok. Pečuju taky víc o vlasy a pleť, ty asi teď dostanou víc zabrat," míní.

Zaměřit se musela také na svůj šatník. "Nosila jsem samé upnuté věci, takže se teď do ničeho nevejdu. Nakoupila jsem leginy a sukýnky a doufám v hezké počasí, jinak nebudu vycházet ani ven," říká s úsměvem.



Eva Aichmajerová s přítelem

Do mateřství skočila naštěstí plynule. Dlouho ani nevěděla, že je těhotná. "Testy mi jednou ukazovaly, že ano, podruhé, že ne. Jasno udělal až rozbor krve. Hlavně mi vůbec nic nebylo a také teď, na začátku čtvrtého měsíce, jsem naprosto v pohodě. Jenom víc jím a spím," líčí moderátorka.

Zda čeká holčičku nebo chlapečka, zatím neví, ale stejně jako její přítel je tak zvědavá, že si to určitě na prvním viditelném ultrazvuku nechá říct. Obě babičky by chtěly holčičku, partnerovi, který má z prvního manželství pětiletého syna Eliase, je to úplně jedno a Eva by asi ráda chlapečka. "Vždycky jsem chtěla holčičku, ale když vidím Kristiánka Gábiny Partyšové nebo Vašíka Alice Bendové, chtěla bych možná víc kluka. Jsou to totiž takoví mazlíci," uzavírá Aichmajerová.