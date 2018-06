Těhotná Aichmajerová: Gratulovali mi i bývalí partneři

Eva Aichmajerová se ani tentokrát nevyhnula otázkám týkajícím se její minulosti. Není totiž tajemstvím, že si kdysi přivydělávala focením erotiky, a tak čtenáře zajímalo, jak to bude za pár let tlumočit svému dítěti. "Nemyslím si, že by bylo potřeba něco vysvětlovat, natož se omlouvat," odpověděla na jeden z dotazů. - čtěte Eva Aichmajerová je ve třetím měsíci těhotenství

V jiné otázce se čtenářka zajímala, jestli se moderátorce hudební stanice Óčko narodí chlapeček nebo holčička. "Holka to nebude, v Reného rodině se rodí dívka jednou za padesát let a jeho sestře je 30," dodala šalamounsky.

Aichmajerová v rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že miminko bylo plánované, a to i přesto, že s partnerem randí teprve pár měsíců. Znají se ale už několik let, a tak rozhodnutí založit rodinu právě s Reném bylo velmi spontánní.

Než k sobě našli cestu, trvalo to dlouhých osm let. "Koukali jsme po sobě už docela dlouho, ale buď jsem byla zadaná já, nebo on, a nechtěli jsme začínat vztah s tím, že bychom někoho podváděli. Najednou jsme se ale sešli v okamžiku, kdy jsme oba byli nezadaní a prostě to přeskočilo a neuvěřitelně to funguje," přiznala moderátorka.