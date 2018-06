Těhotná Aguilera se svlékla pro Marie Claire

Svou dokonalou mateřskou postavu ukázala fotografovi z amerického magazínu Marie Claire. Snímky se mohou čtenáři kochat v lednovém vydání, které bude na stáncích k dostání již od 11. prosince letošního roku.

Christina čeká s manželem Jordanem Bratmanem miminko na počátku příštího roku. Na titulní stránce časopisu se objevuje v krátké kožené bundě, uvnitř jsou pak další fotografie, na nichž má zpěvačka pouze boty Christiana Laboutina.

Šestadvacetiletá popová hvězda pak v interview vypravuje, jak se o svém těhotenství dozvěděla uprostřed turné Back to Basics.

"Plánovali jsme, že se začneme pokoušet o dítě po skončení turné. A tak jsem přestala brát antikoncepci, abych na to své tělo připravila, protože jsem nevěděla, kolik času je na to potřeba. Slyšeli jsme někde, že to nějaký čas trvá, jenže s 'velkomocným vajíčkem' a 'super spermií' nebyl žádný potřeba. Nemohla jsem vůbec uvěřit, že se to stalo tak rychle!" řekla Christina redaktorce magazínu.