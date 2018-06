Těhotná Adele si dopřává klid a ukázala rostoucí břicho

Adele vyfotili s o 12 let starším přítelem Simonem Koneckim, jak odcházejí z londýnské nemocnice. Na fotkách je vidět její rostoucí břicho, které zvýraznila obepnutými šaty. Zpěvačka se na roli matky vždy moc těšila.

"Opravdu chci být máma," řekla Adele v únoru pro magazín People s tím, že by chtěla mít do třiceti let tři syny. "Radši bych s tím měla začít!"

Přestože Adele kdysi pravidelně psala na svůj blog, poslední dobou na to nemá čas. Naposled tam koncem června oznámila těhotenství a požádala všechny o "respektování soukromí v tomto vzácném období".

Mnohem častěji fanoušky ale informovala prostřednictvím Twitteru, kde psala třeba o sledování olympiády, nebo tam koncem srpna popřela informace bulváru, že se tajně vdala (více zde).