Těhotenské nevolnosti poprvé pustily Alici Bendovou na mejdan

"Neplánovala jsem, že přijdu hned na začátek, musím uspávat malého Vašíka. A pak, nevěděla jsem, jestli mě zase nepřepadnou večerní nevolnosti, které mě od začátku pěkně potrápily. Naštěstí už je mi lépe, i když úplně ideální to není. Když se na to ale nesoustředím, tak to jde," líčila herečka.

Na kolegy ze seriálu, celý štáb i všechny spolupracovníky kolem něj si za šest let práce hodně zvykla. A zvykla si i na svou roli Simony. O to bylo loučení, které normálně nemá ráda a vyhýbá se mu, těžší.

"Simona mi přirostla k srdci, ostatně i její nevlastní sestra Sylva, ta ale naštěstí odjela už dávno a tak jsem se s ní už rozloučila. Teď to bude horší. Budou mi chybět všichni ti lidé, atmosféra kolem natáčení i práce na seriálu. S mnohými ale zůstáváme přáteli nadále a já doufám, že se sejdeme při nějaké další hezké práci," řekla Alice Bendová.

Na dotočnou seriálu dorazila i Dana Morávková, která se ještě před jeho koncem přesunula do Ordinace v růžové zahradě a přišel i Jan Kačer, který nechal svou postavu ze seriálu odejít už před rokem. Ivanka Devátá řekla, že si tak zvykla na kolegu Karla Pospíšila, že ho bude asi do smrti považovat za svého manžela.

Na dotočné se dobře bavila i Zuzana Dřízhalová, která během natáčení bojovala se zákeřnou rakovinou a je dodnes vděčná scenáristkám, sestrám Bártů, za to, že přizpůsobily scénář a počkaly na její návrat.