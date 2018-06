Teenagerský idol Justin Bieber propůjčil jméno řadě laků na nehty

Fanynky si budou moci koupit takové barvy, jako je One Less Lonely Glitter (levandulová), Prized Possession Purple (vínová), Give Me the First Dance (stříbrná) či Me + Blue (temně modrá).

"Jsme nadšení, že jsme se dali dohromady s tak milovaným zpěvákem, který značně rozvířil vody pop kultury," řekla Suzi Weissová-Fischmannová z kosmetické firmy, která řadu laků chystá. "Barvy v kolekci jsou vytvářeny podle radosti a citové povahy Justinových písní, stejně jako podle jeho vlastní nedostižné energie," dodala.

Píseň One Less Lonely Girl z Bieberova debutového alba z roku 2009 patří k největším hitům zpěváka, jehož cesta ke slávě vedla přes nahrávky na YouTube. Jeho druhé album My World 2.0 letos v březnu hned po vydání vystřelilo na špičku amerického žebříčku a na celém světě už se ho prodalo přes pět milionů kusů.

Řada laků na nehty je jen další položkou v čím dál tím delším seznamu Bieberových aktivit. Mladíček s dětskou tváří se před Vánoci objeví v obchodech v podobě hrajících panenek a před časem se mimo jiné stal mluvčím řady výrobků proti akné.