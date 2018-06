Teenagerka se stylizuje do živé panenky, její matka to schvaluje

Ačkoli okolí mladé Venus považuje její styl za nenormální, matka ji hájí. "Děsilo by mě, kdyby přišla domů těhotná, ale neděsí mě, že je to nevinná hodná dívka, která má ráda roztomilé šaty, volánky a mašle," řekla v rozhovoru pro ITV Margaret Palermová.

"Vůbec mi to nevadí. V obličeji vypadá jako panenka, a jestli se jí líbí tento styl, tak je to v pořádku. Vadilo by mi, kdyby domu přišla opilá nebo kdyby kouřila," dodala.

Venus Angelica v televizi se svou matkou

Podobat se porcelánové panence chce Venus od doby, kdy se vrátila z Japonska.

"Vždycky jsem byla taková. Nosila jsem šaty s volánky a dělala si copánky. Pak jsem přišla na to, jak chci vypadat jako teenager," řekla Venus, která na internetu zveřejnila instruktážní video, jak dosáhnout jejího vzhledu.

"Mnoha lidem se to líbí a já jim chci pomoci toho dosáhnout," říká.

Líčení jí denně zabere jen 15 minut. Použije pudr, růžové stíny, řasenku, rtěnku a lesk a je hotovo. Aby dosáhla skutečně výrazu panenky, používá kontaktní čočky, které jsou plně zabarvené. Na internetu už má Venus 78 videí a na Facebooku víc než 13 tisíc fanoušků.

Trend panenkovského vzhledu však není nic nového. V Japonsku je velmi rozšířený.